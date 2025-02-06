Бывший заместитель Лаврова умер в 66 лет
Бывший замглавы МИД России Владимир Титов умер 6 февраля в возрасте 66 лет, сообщил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в своем Telegram-канале. Титов был первым заместителем министра иностранных дел с 2013 по 2024 годы.
Карасин назвал Титова своим близким другом, они общались семьями. По словам сенатора, смерть дипломата — большое горе для него.
Председатель комитета СФ добавил, что у Титова был жесткий характер, за что его уважали в дипломатическом ведомстве, «но часто и побаивались».
«В целом он был незаурядным человеком, умел принимать и отстаивать собственные решения», — написал Карасин.
У Титова был дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Его освободили от службы 29 июля 2024 года по указу президента России Владимира Путина.