Бывший президент Польши Квасьневский вынужден работать из-за маленькой пенсии
Бывший президент Польши Александр Квасьневский заявил, что вынужден работать из-за маленькой пенсии, сообщает RT со ссылкой на Business Insider.
Александр Квасьневский занимал пост президента республики в 1995–2005 годах.
По его словам, выплаты для бывших глав государства возросли, но этих денег все равно не хватает.
«Но это не те квоты, которых хватает, ведь у меня большая семья, поэтому надо зарабатывать», — рассказал он.
Ранее польское министерство внутренних дел настоятельно рекомендовало своим гражданам подготовить запасы для трехдневного автономного выживания. Также может оказаться полезным наличие транзисторного радио.