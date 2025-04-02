Бывший президент Польши Квасьневский вынужден работать из-за маленькой пенсии

Бывший президент Польши Александр Квасьневский заявил, что вынужден работать из-за маленькой пенсии, сообщает RT со ссылкой на Business Insider.

Александр Квасьневский занимал пост президента республики в 1995–2005 годах.

По его словам, выплаты для бывших глав государства возросли, но этих денег все равно не хватает.

«Но это не те квоты, которых хватает, ведь у меня большая семья, поэтому надо зарабатывать», — рассказал он.

Ранее польское министерство внутренних дел настоятельно рекомендовало своим гражданам подготовить запасы для трехдневного автономного выживания. Также может оказаться полезным наличие транзисторного радио.