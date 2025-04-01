Бывших сотрудников Минобороны РФ обвиняют во взятке более 5,5 млн рублей

Бывших работников Минобороны РФ Андрея Чекмазова и Дмитрия Фомина обвиняют в получении взятки от заведующего кафедрой МГТУ имени Н. Э. Баумана Борзова А. в размере 5 650 000 млн рублей. До этого военных уже обвиняли в аналогичном правонарушении, сообщает ТАСС со ссылкой на полученные материалы уголовного дела.

Чекмазов и Фомин, как отмечается, признали собственную вину в рамках уголовного дела. Они сделали это, в том числе и по поводу взятки от завкафедрой МГТУ им. Баумана.

Общая сумма составила около 16 млн рублей. Уголовное дело против Борзова из-за дачи взятки завершили, поскольку он работал с правоохранителями.

Ранее Чекмазова и Фомина заключили под стражу по делу о взятке. Следователи считают, что фигурантам дали более 16 млн рублей за утверждение опытно-конструкторских работ по двум контрактам на сумму 1,5 млрд рублей.