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Экс-сотрудников МО РФ заключили под стражу по делу о взятке в почти 8 млн рублей

Бывшим сотрудникам Минобороны РФ избрали меру пресечения в виде заключения под стражу по делу о взятке в 7,7 млн рублей, сообщает газета « Известия » со ссылкой на СК РФ.

Уголовное дело было возбуждено в отношении полковника запаса Андрея Чекмазова и его заместителя Дмитрия Фомина. Они обвиняются в получении особо крупной взятки.

Суд избрал Чекмазову и Фомину меру пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, фигуранты дела получили от заместителя гендиректора АО «Оборонтест» Александра Сухарева 7,7 млн рублей за утверждение опытно-конструкторских работ в рамках двух контрактов на общую сумму 1,5 млрд рублей.

Сухарев также проходит по данному делу. Суд отправил его под домашний арест.

Ранее стало известно, что в течение 2024 года в Минобороны РФ задержали сразу нескольких влиятельных сотрудников, которых обвиняют в коррупции. Имена подозреваемых по соответствующим уголовным делам были опубликованы.