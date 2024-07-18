Бывшего члена Высшего совета ЛДПР отправили в СИЗО по делу о мошенничестве

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Замоскворецкий суд Москвы до 17 сентября арестовал экс-руководителя ЛДПР и депутата четырех созывов Госдумы РФ Сергея Абельцева по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает Mash .

Накануне силовики задержали 63-летнего Абельцева у отеля «Националь» в центре столицы.

По ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

В 2019 году депутат угрожал бизнесмену расправой, вымогал 50 млн рублей и требовал отдать ему квартиру. Во время эпидемии «птичьего гриппа» Абельцев предложил сбивать перелетных птиц из зенитных орудий.

В 2005 году помощник бывшего депутата Госдумы получил 7 лет тюремного заключению по делу о вымогательстве у сотрудницы банка денежных средств в размере 600 тыс. долларов.

Ранее в Москве за взятки в размере 100 млн рублей задержали экс-министра правительства Москвы Александра Кибовского, возглавлявшего департамент культуры.