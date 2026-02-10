Была с ним лично знакома: Айза отреагировала на смерть адвоката Падвы

сегодня в 13:47

Айза рассказала, что мечтала быть как Падва во время учебы на юриста

Экс-жена рэпера Гуфа и блогерша Айза высказалась о смерти заслуженного юриста Российский Федерации Генриха Падвы.

О кончине известного адвоката стало известно во вторник утром. Причиной смерти 95-летнего юриста стал инсульт.

«Умер Генрих Падва — легенда адвокатуры, благодаря которому в России ввели мораторий на смертную казнь», — написала Айза в своем Telegram-канале.

Блогерша добавила, что была лично знакома с Генрихом Павловичем и «мечтала быть как он» во время учебы в юридическом университете.

Среди доверителей Падвы были газета «Известия» и другие крупные СМИ. Юрист ранее представлял интересы семей академика Андрея Сахарова, а также певца и поэта Владимира Высоцкого. Падва — один из инициаторов запрета смертной казни.

