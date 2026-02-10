Скончался заслуженный юрист РФ Генрих Падва

О смерти адвоката рассказал его коллега Максим Пашков.

Профдеятельность Падва начал в Калининской областной коллегии адвокатов. С 1989 года юрист был вице-президентом Союза адвокатов СССР, затем Международного союза адвокатов, а с 2002 года работал по профилю в Адвокатской палате столицы.

Он удостоился многих наград. Среди них золотая медаль им. Плевако и почетный знак «Общественное признание».

Среди доверителей Падвы были газета «Известия» и другие крупные СМИ. Юрист ранее представлял интересы семей академика Андрея Сахарова и певца и поэта Владимира Высоцкого. Также он был одним из инициаторов запрета на применение смертной казни.

