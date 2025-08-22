«Был пацан и нет пацана»: столичный суд запретил 7 «пацанских» пабликов

Столичный суд запретил «пацанские» паблики с аудиторией от 40 тысяч подписчиков

Симоновский районный суд Москвы запретил семь «пацанских» пабликов с аудиторией от 40 до 700 тысяч подписчиков, сообщает Baza .

Запрещенными оказались такие паблики, как Borzz, BLATATA, «Бандитский двор», «Культурное движение», ZDRAVIYDVIZH, «Бог спасет, братва поможет» и «Бог просит, а я запомню» в соцсети «ВКонтакте». В этих сообществах распространялись изображения с «глубокомысленными» подписями.

Суд постановил, что не все изображения были «со смыслом». Некоторые картинки провоцируют детей и подростков на употребление наркотиков и алкоголя, курение, азартные игры, занятие проституцией, а также бродяжничество и попрошайничество.

Решение столичного суда вступит в силу 20 сентября. До этого времени у администраторов «пацанских» пабликов есть время на его обжалование.

Ранее москвича оштрафовали за экстремизм из-за фото «гелика» с номерами А777УЕ на личной странице в соцсети «ВКонтакте».