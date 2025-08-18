Москвича оштрафовали за экстремизм из-за фото «гелика» с номерами А777УЕ

В марте 2017 года житель столицы Александр К. опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» фото черного «гелика» с номерами А777УЕ. Спустя 8 лет на снимок обратили внимание сотрудники правоохранительных органов, мониторящие соцсети.

Московский суд увидел на снимке аббревиатуру экстремистского движения А.У.Е.* и назначил москвичу штраф в размере 2 тыс. рублей. В ходе судебного заседания Александр признал вину и раскаялся, добавив, что лишь хотел набрать лайки.

Ранее полицейские нашли на странице 42-летнего москвича во «ВКонтакте» картинку со звездой А.У.Е.*. В результате мужчину арестовали.

* Экстремистское движение, запрещенное в России