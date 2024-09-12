Был на каблуках: учителя уволили из школы из-за танцев на пилоне в Хабаровске

В Хабаровске учителя уволили из школы после того, как родители наткнулись на скандальное видео с его участием. В ролике мужчина танцевал на пилоне в обуви на высоком каблуке, сообщает Telegram-канал « Лента дня ».

Даниил М. преподавал биологию, географию и химию в общеобразовательной школе. Кроме того, он увлекался танцами и ставил хореографию в одной из гимназий Хабаровска.

Однажды родители учеников увидели видео, на котором мужчина танцует на пилоне — учитель занимался этим в свободное от работы время. После обнародования скандального ролика его уволили. Общественники добиваются того, чтобы Даниила впредь не допускали к работе с детьми.

Сам учитель отметил, что танцами на пилоне он больше не увлекается. По его словам, видеоролик с его участием должны были удалить еще два года назад.

Мужчина отправился в управление образования, где его не приняли. Теперь он хочет добиться встречи с главой региона.