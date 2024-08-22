Букингемский дворец пересматривает план похорон Карла III

Как пишет американский журнал In Touch Weekly, за последние месяцы здоровье Карла заметно ухудшилось. При этом члены королевской семьи не только предпочитают держать в секрете печальные новости, но и создают иллюзию выздоровления короля.

В статье отметили, что в настоящее время ведется планирование возможных похорон. Монарх стал появляться на публике все реже и на более короткие периоды времени. Затем же ему требуются длительный отдых.

Из материала следует, что монарх не только в курсе происходящего, но и лично вовлечен в процесс. Наибольшее беспокойство короля вызывает положение дел внутри королевской семьи в случае его смерти.

В апреле врачи короля Карла III потеряли оптимистичный настрой из-за ухудшающегося состояния монарха. Ответственные за похороны короля чиновники приняли решение обновить план траурной церемонии, которая получила кодовое название «Операция Менаи Бридж».