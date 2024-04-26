Великобритания начала готовиться к похоронам короля Карла III

Источник, приближенный к британской королевской семье сообщил, что врачи короля Карла III потеряли оптимистичный настрой, состояние монарха ухудшается, пишет 7days со ссылкой на издание TMZ.

Ответственные за похороны короля чиновники приняли решение обновить план траурной церемонии и уже начали подготовку к ней. Все продолжают надеяться на лучшее, но прогноз о здоровье Карла III оставляет желать лучшего.

План похорон монарха получил кодовое название «Операция Менаи Бридж». В настоящее время в него вносят последние уточнения, согласно которым, первыми о смерти Карла III узнают члены королевской семьи, затем траурную новость передадут премьер-министру, а он уже оповестит весь кабинет. Только после этого печальную весть сообщат жителям Великобритании и всему миру.

Ранее Карл III заявил, что гордится мужеством принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. Некоторое время назад медики диагностировали у нее рак.