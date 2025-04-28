Будущим родителям расскажут о Королевском роддоме на Дне открытых дверей

Королевский родильный дом приглашает будущих мам и пап посетить День открытых дверей, который пройдет во вторник, 29 апреля. Подобные встречи здесь проходят регулярно, чтобы будущие родители смогли лично познакомиться с медицинским персоналом и получили подробную информацию о правилах подготовки к родам, сообщила пресс-служба администрации городского округа Королев.

«Программу мероприятия мы сформировали исходя из многолетнего опыта общения с роженицами. Гости мероприятия смогут познакомиться с врачами и акушерками, увидят отделениям роддома и лично пообщаются с заведующими и докторами, обсудят с ними все интересующие вопросы. Мы верим, что это поможет им лучше подготовиться, в первую очередь — морально, к предстоящей встрече с малышом», — сообщила заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Королевской больницы Юлия Яцевич.

Будущих родителей ждут во вторник, 29 апреля, в конференц-зале Королевского родильного дома по адресу: ул. Октябрьская, д. 30 в 15:00. Предварительная запись для участия не требуется.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что благодаря цифровизации сейчас в Подмосковье после рождения ребенка можно оформить все необходимые документы прямо в палате роддома.

Так как все делается в «цифре», подразделения ЗАГСа на первых этажах в перинатальных центрах закрывают.