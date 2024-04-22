Будущие ветеринары познакомились со специальностями на практике

Практика проходила на ветеринарных станциях, ветеринарных лабораториях, рынках, а также на территории животноводческих хозяйств Подмосковья.

«Прохождение практики помогает более 300 студентам ежегодно получить разносторонний опыт и навыки во всех отраслях ветеринарии для последующего успешного окончания учебного заведения и продолжения работы в выбранной профессии. Нередко студенты возвращаются на место прохождения практики в качестве молодых специалистов», — сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области — главный государственный ветеринарный инспектор Московской области Сергей Воскресенский.

Во время практики студенты познакомились с процессом проведения контроля ветеринарно-санитарного состояния рынка, заполнения журналов ВСЭ, составления отчетов по результатам работы.

Они также научились работать с ветеринарными сопроводительными документами на продукцию в системе Меркурий и получили навыки создания документов в программе БИТ Айболит.

Студенты освоили различные техники проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов, молока и молочных продуктов, мёда, рыбы, яиц, растительной продукции.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.