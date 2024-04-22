Будущие ветеринары познакомились со специальностями на практике
Фото - © Пресс-служба Минсельхозпрод МО
Студенты 5 курса специальности «Ветеринария» Академии ветмедицины имени Скрябина прошли производственную практику в Московской области, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрома.
Практика проходила на ветеринарных станциях, ветеринарных лабораториях, рынках, а также на территории животноводческих хозяйств Подмосковья.
«Прохождение практики помогает более 300 студентам ежегодно получить разносторонний опыт и навыки во всех отраслях ветеринарии для последующего успешного окончания учебного заведения и продолжения работы в выбранной профессии. Нередко студенты возвращаются на место прохождения практики в качестве молодых специалистов», — сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области — главный государственный ветеринарный инспектор Московской области Сергей Воскресенский.
Во время практики студенты познакомились с процессом проведения контроля ветеринарно-санитарного состояния рынка, заполнения журналов ВСЭ, составления отчетов по результатам работы.
Они также научились работать с ветеринарными сопроводительными документами на продукцию в системе Меркурий и получили навыки создания документов в программе БИТ Айболит.
Студенты освоили различные техники проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов, молока и молочных продуктов, мёда, рыбы, яиц, растительной продукции.
В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.