Ни денег, ни стульев: как купленный «с рук» товар может привести в тюрьму

Покупка товаров по объявлениям или «с рук» может обернуться уголовными и финансовыми проблемами, если при сделке не соблюдать правила безопасности, сообщила РИАМО адвокат Адвокатской палаты Московской области, член ПКА «SED LEX» Марина Артякова.

«Покупая что-то с рук или по объявлению, стоит быть очень осторожными. Ответственность за приобретение краденной вещи наступает тогда, когда вы заведомо знали о природе ее происхождения, то есть о том, что вещь краденная, что говориться в статье 175 УК РФ. Однако если вы честно не знали и не догадывались, что вещи краденые, привлечь вас к уголовной ответственности будет проблематично, вы можете только оказаться в статусе свидетеля, однако это тоже малоприятная история», — сказала Артякова.

Она отметила, что помимо уголовного риска, покупатель если и не знал о преступлении, то все равно вещь возвращает ее законному владельцу. Деньги же покупатель сможет вернуть с недобросовестного продавца путем подачи гражданского иска. Однако неизвестно, когда фактически эти деньги человек получит.

«Кроме этого, покупая не лицензированный товар „с рук“, вы можете нарваться на подделку, которая не имеет никакого отношения к оригиналу. Устройства, купленные с рук, часто не имеют гарантии или поддержки от производителя, что затрудняет устранение проблем. Если это смартфоны, то на гаджете может остаться вредоносное программное обеспечение, установленное предыдущим владельцем, также устройство может быть связано с подписками или счетами, о которых новый владелец не знает», — предупредила адвокат.

Артякова резюмировала, что в случае духов и косметической продукции, подделка аромата может отличаться от подлинного или выветриваться за считанные минуты. А самое страшное, что отдушки могут содержать опасные по составу вещества, что может привести к аллергической реакции и химическому ожогу.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.