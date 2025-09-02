«Будет меньше разводов»: эксперт рассказал о разделении маткапитала

Председатель Межрегиональной общественной организации «Отцы рядом», эксперт в юридической сфере Иван Курбаков заявил, что идея по переименованию «материнского» капитала в «семейный» поможет укрепить семьи и уничтожит существующий дисбаланс, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Российская судебная практика определяет места жительства детей и определения порядка их воспитания после развода. Юридическая категория „семейного капитала“ устранит эту несправедливость, снизит заинтересованность в разводах, поскольку деньги станут общими», — сказал юрист.

По его словам, подобная инициатива будет способствовать укреплению брачных отношений. В рамках этой инициативы при рождении или усыновлении второго и последующих детей семья получает право на семейный капитал.

Использование семейного капитала будет возможно только при наличии согласия обоих родителей. В случае развода распоряжение семейным капиталом допускается только при наличии нотариально заверенного согласия второго родителя, пояснил Курбаков.