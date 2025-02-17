Брынцалов: продажу алкоголя во дворах Подмосковья ограничили из-за жалоб граждан

«Московская областная дума на прошлой неделе приняла закон о розничной продаже алкогольной продукции на территории Московской области. Это стало возможным после принятия соответствующих поправок Государственной думой в закон № 171-ФЗ. Вопрос касался времени, условий торговли, а также расположения розничных точек, где реализуется алкогольная продукция. Основой для принятия данного закона, конечно, послужили обращения граждан», — сказал Брынцалов на совещании губернатора региона Андрея Воробьева с областным правительством и главами муниципалитетов.

Он добавил, что эти обращения поступали в разных форматах: на встречах, в соцсетях, в виде жалоб, а также на основе статистики, собранной за последние годы. В первую очередь, речь идет о росте количества точек продажи спиртного в многоквартирных домах. За последние 5 лет их число в Московской области увеличилось почти на 30% и достигло 11,5 тыс., из которых 4,5 тыс. находятся непосредственно в жилых домах.

«В некоторых городах на один квартал приходится от 6 до 8 таких точек. Анализ проводился по всем городским округам, и при подготовке закона этот вопрос обсуждался на слушаниях. Практически во всех городах Московской области у жителей возникают претензии, в первую очередь к так называемым точкам розничной продажи алкоголя под видом заведений общепита — наливайкам. Они вызывают серьезные нарекания, включая ночную продажу алкоголя, которая практикуется в таких точках и алкомаркетах», — рассказал председатель Мособлдумы.

Брынцалов уточнил, что вопросы есть и к алкомаркетам, расположенным в многоквартирных домах, особенно со стороны дворов, входов в подъезды и вблизи детских площадок.

«Если посмотреть на ситуацию комплексно, становится очевидно, что доступность алкоголя вблизи жилых домов, во дворах, рядом с детскими площадками влияет на воспитание подрастающего поколения, так как дети ежедневно наблюдают это в своей повседневной жизни», — констатировал он.

Ранее Андрей Воробьев дал пояснение решению ограничить продажу спиртных напитков в торговых точках, расположенных в жилых домах.

«Год назад, когда мы разбирались с проблемой в Климовске, много раз находились во дворах, слышали от жителей жалобы на алкомаркеты, ночные заведения общепита. Это касается не только Климовска. Если зайти во двор во многих наших городах, мы увидим абсолютную доступность алкоголя. И это находится по пути следования детей в школы и детские сады», — сказал губернатор.