В прошлом году в Подмосковье существенно расширили перечень мер поддержки для бойцов СВО и их близких. Данное направление работы было и остается для региона ключевым, сообщил в интервью РИАМО председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он напомнил, что в 2024 году была введена новая выплата взамен земельного участка для участников СВО, удостоенных звания Героя РФ или награжденных орденами РФ, принят закон о бесплатной реабилитации участников СВО на базе уникального центра им. А. И. Мещерякова в Сергиевом Посаде для жителей, имеющих нарушения слуха и зрения.

«Кроме того, ввели квоты для приема на работу ветеранов боевых действий, льготу в рамках социальной газификации. До конца 2025 года продлили действие льготы по транспортному налогу», — сказал спикер регионального парламента.

Брынцалов добавил, что также в Московской области в этом году планируется встречаться с участниками СВО и их семьями, узнавать их потребности и продолжать совершенствовать подмосковное законодательство.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что работа по поддержке участников СВО — самая главная.

«Я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.

С полной версией интервью можно ознакомиться на сайте РИАМО.