Игорь Брынцалов: «Поддержка наших бойцов и их близких остается для нас ключевым направлением в работе»

Московская областная Дума начинает свою работу в 2025 году. В план только на I квартал вошло 30 мероприятий, свыше 40 проектов законов, большая часть из которых будет направлена на социально-экономическое развитие Подмосковья.

— Игорь Юрьевич, с каким настроем для регионального парламента начинается новый год?

— Мы настроены на плодотворную работу. И ставим перед собой большие цели, достижение которых, я уверен, станет возможным благодаря принятому бюджету.

Бюджет на 2025 год сохранил социально ориентированный подход. Наши приоритеты неизменны — поддержка семей, пенсионеров, участников СВО и их родных, модернизация образования, здравоохранения, сферы ЖКХ.

— Начнем с самой актуальной на сегодняшний день темы — поддержки участников СВО и их семей. Многое сделано. Что еще планируется?

— Да, в прошлом году мы существенно расширили перечень мер поддержки для наших бойцов и их близких. Это направление было и остается для нас ключевым.

Так, мы ввели новую выплату взамен земельного участка для участников СВО, удостоенных звания Героя РФ или награжденных орденами РФ. Приняли закон о бесплатной реабилитации участников СВО на базе уникального центра им. А. И. Мещерякова в Сергиевом Посаде для жителей, имеющих нарушения слуха и зрения. Кроме того, ввели квоты для приема на работу ветеранов боевых действий, льготу в рамках социальной газификации. До конца 2025 года продлили действие льготы по транспортному налогу.

В планах — встречаться с семьями и самими участниками СВО, узнавать их потребности и продолжать совершенствовать региональное законодательство.

— Какие еще темы планируются к обсуждению в Думе?

— Еще одна ключевая тема озвучена президентом в ходе «Прямой линии» — демография. Профильные Комитеты Мособлдумы проведут анализ как областного законодательства, так и федерального на предмет того, в какой еще сфере семьям с детьми необходимо наше внимание. Мы понимаем, что для родителей важно, чтобы рядом с домом были комфортные образовательные и медучреждения. В текущем году в регионе запланировано провести капитальный ремонт 108 образовательных организаций. Также откроем 14 новых школ и 12 детских садов. Депутаты вместе с родителями будут следить за ходом работ на каждом объекте.

Также рассмотрим перспективы расширения перечня медицинских специальностей для предоставления бесплатных земельных участков. Важно и дальше делать все, чтобы в наши поликлиники и больницы приходили талантливые специалисты.

Кроме того, продолжим заниматься подготовкой законопроекта о государственной поддержке СНТ в рамках созданной рабочей группы. И проведем форум дачников, на котором поговорим с представителями садоводческих и огороднических товариществ. Такие встречи помогают увидеть, что сейчас волнует людей, каких решений они ждут от нас.

— Не могу не затронуть наболевшую для многих тему мигрантов. Что в этом направлении планируется в Московской области в 2025 году?

— Напомню, что с 1 января, в соответствии с Постановлением губернатора, начал действовать запрет на привлечение иностранной рабочей силы по патентам в сферах торговли алкоголем и табаком, уличного питания в нестационарных торговых объектах, социальных услуг, а также спорте, культуре, досуге, здравоохранении и образовании. Речь идет о 5,6 тыс. человек.

Кроме того, стоимость патента на работу для иностранных граждан в Подмосковье в 2025 году выросла. Что логично: в регионе растут зарплаты, соответственно, растет и стоимость патента. Иностранные работники должны платить сопоставимые налоги.

Отмечу, что работа по миграционной проблематике ведется активно на всех уровнях власти. Госдума приняла 14 законов по противодействию незаконной миграции. Как вы знаете, теперь детей мигрантов не будут принимать в школы без знания русского языка.

В Московской области открыт Центр содействия адаптации детей-инофонов. Он занимается созданием материалов для тестирования на уровень владения русским языком и предлагает родителям консультации по вопросам языковой и социокультурной адаптации. На базе центра реализуется проект «Я учусь в Подмосковье», направленный на помощь детям мигрантов.

— Какие планы ждут жителей региона в сфере коммунальной инфраструктуры?

— В Московской области реализуется масштабная программа на 5 лет по модернизации ЖКХ, которая затрагивает порядка 5,5 млн человек. Программа финансируется из различных источников, в том числе предусмотрено и финансирование из регионального бюджета.

Модернизация даст нам надежные котельные с новыми котлами, новой аппаратурой, с высоким уровнем автоматики. Депутаты в своих округах активно следят за ходом всех работ.

В прошлом году мы подробно информировали жителей о планах в сфере ЖКХ в ходе открытых трибун по кустовому принципу — охватили 40 муниципалитетов. Люди должны четко понимать, когда и что будет сделано конкретно в их городском округе. Поэтому и дальше будем поддерживать активный диалог, проводить мероприятия.

— В завершении вопрос о нацпроектах — с этого года стартуют новые. Какие из них самые важные?

— Да, в стране началась реализация 19 новых национальных проектов в различных сферах. Все они основываются на семи приоритетных направлениях, обозначенных в Указе, подписанном нашим президентом в мае прошлого года.

Проекты «Семья», «Инфраструктура для жизни», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь и дети» направлены на улучшение жизни наших граждан, развитие демографии, поддержку материнства и детства, системы здравоохранения и образования. Важно, что каждый нацпроект — это конкретные планы и показатели, к которым мы стремимся. Это наглядно видно по тому, что уже было сделано. Напомню, что в 2024 году в Московской области завершилась реализация 13 нацпроектов. На них за 5 лет было выделено свыше 600 млрд рублей.

Благодаря этому, например, у нас теперь есть уникальная областная больница им. Л. М. Рошаля в Красногорске. Кроме этого, открыто порядка 150 новых школ. Отремонтировано региональных дорог общей протяженностью около 6 тыс. км.

На сегодняшний день Правительство России завершило формирование единого плана по достижению национальных целей развития до 2030 года. Губернатор в обращении в конце прошлого года отметил, что нацпроекты станут нашим главным ориентиром в работе на ближайшие годы.