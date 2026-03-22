Брынцалов: 22 марта навсегда останется днем скорби для Подмосковья и всей страны

22 марта навсегда останется днем скорби для Московской области и всей страны. Два года назад оборвались жизни людей, которые стали жертвами бесчеловечной жестокости, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Говорят, время лечит. На самом деле оно лишь учит нас жить с этой утратой. Мы бережно храним память о погибших. Светлая память. Сил и душевного покоя родным и близким», — написал Брынцалов в своем Telegram-канале.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. Террористы ворвались в здание, где должен был состояться концерт группы «Пикник», и начали расстреливать посетителей, а также подожгли зал.

В результате происшествия погибли 149 человек, один пропал без вести, ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 граждан. Суд приговорил исполнителей и 11 соучастников теракта в «Крокусе» к пожизненному лишению свободы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.