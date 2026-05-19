Брокера, обвиненного в сексе со школьницами, заметили на финансовом форуме

Брокера из Екатеринбурга, обвиняемого в сексе с несовершеннолетними, заметили на крупном финансовом форуме. При этом уголовное дело против него не закрыто, а пострадавшие девочки проходят реабилитацию — одна из них сменила школу и даже город из-за травли, сообщает Е1.RU .

Обвиняемый вышел из СИЗО в феврале. Суд назначил ему запрет определенных действий, но не ограничивал свободу передвижения настолько, чтобы он не мог посещать публичные мероприятия. Сам брокер не признает вину и, по словам матери одной из потерпевших, даже утверждает коллегам, что дело против него якобы закрыли. По ее словам, это не так — расследование находится на завершающей стадии.

Защитник бизнесмена рассказывала, что, по версии брокера, девушка прикидывалась взрослой, чтобы заработать на сексе. Он водил ее по ресторанам, переводил деньги, покупал вещи. А когда захотел близости, она приехала к нему с подругой, которая просто посидела на кухне.

«Когда они втроем приехали к нему в квартиру, он заказал еды. В то время, когда вторая девушка осталась на кухне, он с первой девушкой уединились у него в спальне, где между ними произошел оральный половой акт, при этом она даже не раздевалась», — рассказывала адвокат.

После этого брокеру начали поступать угрозы — у него вымогали 5 млн рублей за то, чтобы видео из его квартиры никто не увидел. Эксперты считают, что он не склонен к педофилии.

Никаких извинений или возмещения морального вреда от обвиняемого не последовало. Одна из пострадавших была вынуждена сменить школу и место жительства из-за начавшейся травли. Сам брокер, по данным источника, обратился в СК, чтобы заключить воинский контракт и отправиться на СВО. Ему грозит до 15 лет колонии.

