Брюс Уиллис потерял возможность говорить из-за прогрессирующей деменции

Последние два года деменция звезды Голливуда Брюса Уиллиса продолжает стремительно прогрессировать. Из-за болезни «Крепкий орешек» не только перестал узнавать родных, но и утратил способность говорить, сообщает «СтарХит» .

В марте актеру исполнится 70 лет. Рядом с Уиллисом находятся его близкие — у него три дочери, которые всячески поддерживают его. Не забывает об актере и его звездная экс-супруга Деми Мур. Актриса регулярно навещает бывшего мужа, с которым развелась более 20 лет назад, однако им удалось сохранить теплые отношения.

Несколько дней назад в эфире американского телешоу дочь Брюса Уиллиса заявила, что состояние здоровья отца можно охарактеризовать как стабильное.

«У него все хорошо, потому что он видит, что мы все — одна семья. Мы очень близки, и, думаю, самое прекрасное — это то, как мы объединяемся, это так мило. Мы действительно одно целое», — поделилась Румер.

Однако вскоре в американских СМИ появилась информация о том, что из-за прогрессирующей деменции Брюс Уиллис перестал разговаривать.

В декабре младшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур Таллула, сообщила о своей предстоящей свадьбе с музыкантом Джастином Эйси. Семья надеется, что актер сможет увидеть, как его наследница станет женой.

Ранее стало известно, что легендарный вокалист британской рок-группы Black Sabbath Оззи Осборн не может ходить из-за прогрессирующей болезни Паркинсона.