Стали известны подробности о состоянии здоровья Оззи Осборна

Жена Оззи Осборна заявила, что певец больше не может ходить, но сохранил голос

Легендарный вокалист британской рок-группы Black Sabbath Оззи Осборн не может ходить из-за прогрессирующей болезни Паркинсона, однако с голосом музыканта все в порядке, сообщает ТАСС .

Об этом в интервью британской газете The Sun заявила супруга рок-певца Шэрон Осборн.

Накануне стало известно, что в июле группа Black Sabbath впервые за два десятка лет выступит в своем первоначальном составе на концерте под названием Back to the Beginning на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме.

Оригинальный состав Black Sabbath — Оззи Осборн, Тони Айомми, Гизер Батлер и Билл Уорд. Сначала состоится сольное выступление Осборна, на котором он исполнит короткий сет композиций. Затем «для финального поклона» к рокеру присоединятся другие участники группы.

По словам супруги Осборна, выступление в Бирмингеме станет заключительным в карьере для ее мужа.

«Болезнь Паркинсона — прогрессирующее заболевание, и состояние страдающего им человека нельзя стабилизировать», — сказала жена рок-исполнителя.

Она добавила, что заболевание оказало негативное воздействие на различные части организма, в том числе на ноги, однако «его голос остался так же хорош». Оззи Осборн эмоционально воспринимает возможность вернуться на сцену и очень рад данной возможности.