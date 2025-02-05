Рок-группа Black Sabbath выступит в оригинальном составе впервые за 20 лет

Британская рок-группа Black Sabbath объявила о воссоединении на один вечер. В июле она появится на сцене в оригинальном составе впервые за 20 лет, сообщает РИА Новости .

Выступление состоится на концерте Back to the Beginning на стадионе «Вилла Парк» в английском Бирмингеме.

Оригинальный состав Black Sabbath — Оззи Осборн, Тони Айомми, Гизер Батлер и Билл Уорд. Отмечается, что на концерте сначала выступит один Осборн. Он исполнит короткий сет композиций.

Затем музыкант присоединится к своим товарищам из Black Sabbath «для финального поклона».

Также на мероприятии будут выступать такие рок-группы, как Metallica, Slayer, Pantera, Gojira и т. д.

Ранее российский суд взыскал с Rammstein 638 тыс. евро за сорванный концерт. Группа должна была отыграть на фестивале «Макларин за Родину» под Тверью.