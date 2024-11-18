Mash: российский суд взыскал с Rammstein 638 тысяч евро за сорванный концерт

Российский суд постановил взыскать с немецкой рок-группы Rammstein 638 тыс. евро за сорванный концерт на фестивале «Макларин за Родину» под Тверью, сообщает Mash .

Группа должна была отыграть 70 минут на мероприятии.

Был заключен договор на концерт. Заказчиком выступило ООО «Прайм маркетинг» Фирма внесла предоплату 100%. Кроме того, организатор фестиваля Максим Ларин отправил продюсеру фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна Анару Рейбанду 10 млн рублей (вне договора). Это нужно было, чтобы показать серьезность намерений по рекламному проекту.

Rammstein не выступил из-за Covid-19. После этого в суд подали два иска. По первому группу обязали вернуть компании 638 тыс. евро. По второму — Рейбанд должен отдать обратно Ларину 10 млн рублей.