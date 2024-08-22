Брянским железнодорожникам раздали бронежилеты и шлемы для защиты от атак ВСУ

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Baza: на Брянской железной дороге сотрудникам раздали бронежилеты и шлемы

Сотрудникам Брянской железной дороги раздали средства специальной защиты в связи с напряженной обстановкой на российско-украинской границе, сообщает Baza .

Бронежилеты и шлемы раздали на 8 приграничных станциях региона: Климов, Новенькое, Трубчевск, Холмечи, Суземка, Жеча, Сураж и Погар.

Эти средства предназначены для защиты сотрудников Брянской железной дороги от осколочных ранений при атаках украинской стороны.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что прошедшей ночью средства ПВО сбили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над регионом, пострадавших и разрушений нет.