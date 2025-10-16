Брижит Бардо находится в больнице после операции

Знаменитая французская актриса Бриджит Бардо, недавно отметившая 91-й день рождения, уже третью неделю проводит в частной клинике в Тулоне, ее состояние продолжает вызывать опасения у врачей, сообщает РБК .

Легенда мирового кинематографа столкнулась с новыми проблемами со здоровьем. Как сообщает издание Nice-Matin, Брижит Бардо была госпитализирована в частную больницу города Тулон, где перенесла хирургическое вмешательство в связи с серьезным заболеванием, подробности которого не разглашаются. Несмотря на то, что выписка актрисы планируется в ближайшие дни, ее состояние остается поводом для беспокойства.

Эта госпитализация стала очередным эпизодом в череде проблем со здоровьем у Бардо: в 2023 году ей уже требовалась срочная медицинская помощь из-за осложнений с дыхательной системой. Для поклонников новость о болезни звезды стала особенно тревожной на фоне недавно отмеченного 28 сентября 91-го дня рождения актрисы.

Брижит Бардо, дебютировавшая в кино в 1952 году, стала одним из главных символов французского кинематографа, благодаря таким картинам, как «И Бог создал женщину» и «Вива, Мария!». С 1970-х годов она отошла от кинематографа, полностью посвятив себя активной борьбе за права животных.

В августе 2025 года ушел из жизни муж Бардо — актер из Франции Жак Шаррье.