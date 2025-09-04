сегодня в 18:09

В 88 лет скончался экс-муж актрисы Бриджит Бардо Шаррье

4 августа СМИ ParisMatch рассказало о гибели известного 88-летнего актера из Франции Жака Шаррье, который был мужем артистки Бриджит Бардо. Они были в браке с 1959 по 1963 годы, сообщает The Voice Mag .

С Шаррье у Бардо есть ребенок — Николя-Жак.

В 1958 года артист начал играть в театре «Комеди Франсез». После этого перешел в театр Монпарнас.

Затем Шаррье переехал в Париж. Там он снялся в картине «Судебная полиция». Многие знают его по главной роли в комедии «Бабетта идет на войну».

Там актер встретил Бардо. Они поженились 18 июня 1959 года.