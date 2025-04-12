Британские власти ужесточили контроль за продуктами питания из-за ящура

Великобритания ввела полный запрет на ввоз мяса и молочной продукции из стран Евросоюза, сообщает газета «Известия» со ссылкой на The Guardian.

Ограничения распространяются на говядину, баранину, свинину и другие продукты животного происхождения, но не касаются Северной Ирландии и британских островных территорий.

Теперь путешественникам запрещено ввозить даже бутерброды с содержанием мяса или сыра. Нарушителям грозит конфискация продуктов и штраф до 5000 фунтов стерлингов. Власти объясняют эти меры необходимостью предотвратить завоз ящура, хотя в самой Великобритании случаев заболевания пока не зарегистрировано.

«Мы внедрили комплекс мер биологической безопасности, чтобы защитить британских фермеров», — заявил заместитель главного ветеринарного врача Хорхе Мартин-Альмагро.

Ящур, хотя и безопасен для людей, может нанести катастрофический ущерб животноводству. Власти уверяют, что разработали эффективные планы на случай вспышки заболевания.

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