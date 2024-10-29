Ящур и мастит: парное молоко может быть крайне опасно для человека

Врач-терапевт Надежда Чернышова объяснила, что парное молоко может представлять опасность, так как в нем содержатся все микроорганизмы, которые есть на вымени коровы, сообщает Life.ru .

Эксперт добавила, что парное молоко не следует давать детям.

«Безусловно, так делать не очень хорошо. Молоко может содержать болезнетворные микроорганизмы, которые опасны для человека», — отметила Чернышова.

Отдельно врач упомянула, что имеется вероятность передачи таких инфекций, как ящур и мастит, через парное молоко. Воспалительные процессы в вымени животных могут также затрагивать человека.

Кроме того, существуют и другие опасности, связанные с этим продуктом. Травмы, воспалительные процессы, патогенные стафилококки или иные вредные микроорганизмы могут оказаться в молоке, размножиться и вызвать заболевания у людей.