Ящур и мастит: парное молоко может быть крайне опасно для человека
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Врач-терапевт Надежда Чернышова объяснила, что парное молоко может представлять опасность, так как в нем содержатся все микроорганизмы, которые есть на вымени коровы, сообщает Life.ru.
Эксперт добавила, что парное молоко не следует давать детям.
«Безусловно, так делать не очень хорошо. Молоко может содержать болезнетворные микроорганизмы, которые опасны для человека», — отметила Чернышова.
Отдельно врач упомянула, что имеется вероятность передачи таких инфекций, как ящур и мастит, через парное молоко. Воспалительные процессы в вымени животных могут также затрагивать человека.
Кроме того, существуют и другие опасности, связанные с этим продуктом. Травмы, воспалительные процессы, патогенные стафилококки или иные вредные микроорганизмы могут оказаться в молоке, размножиться и вызвать заболевания у людей.