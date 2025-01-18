Британская онлифанщица Лили Филипс объявила о проведении «Дня открытого ануса»

Скандальная британская звезда OnlyFans Лили Филипс объявила о проведении новой секс-акции под названием «День открытого ануса». Об этом сообщает издание METRO .

23-летняя модель запускает челлендж ради внимания общественности и установления нового рекорда. По ее словам, перформанс запланирован на 21 января и ориентирован на тех, кто интересуется «нетрадиционными удовольствиями».

По словам девушки, она будет заниматься анальным сексом с «как можно большим количеством парней», чтобы установить новый мировой рекорд.

Врач Национальной службы здравоохранения Британии Дебора Ли, специализирующаяся на сексуальном здоровье, заявила, что подобным экстремальным челленджем девушка может «безвозвратно испортить свою жизнь и здоровье, при этом пути назад уже не будет».

Ранее порномодель Бонни Блю рассказала о сексе с 1057 мужчинами за 12 часов. По ее словам, это был «просто какой-то конвейер».