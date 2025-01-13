Порно-модель Бонни Блю побила рекорд, переспав с 1057 мужчинами за 12 часов

Британская OnlyFans-модель Бонни Блю заявила, что побила мировой рекорд, переспав с 1057 мужчинами всего за 12 часов. Соответствующее заявления девушка сделала в своем аккаунте в TikTok.

По ее словам, это был просто «конвейер». На каждого партнера у модели уходило в среднем по 41 секунде, после чего подходил новый мужчина. Они заходили в комнату по пять человек и по очереди менялись — пока один занимался сексом с Блю, другие наблюдали.

Все участники секс-марафона были старше 18 лет, подписали контракт-согласие на съемку, прошли тесты на ЗППП, алкоголь и наркотики.

Девушка поблагодарила всех «марафонцев» и заявила, что теперь ее «кожа стала выглядеть гораздо лучше». Предыдущий рекорд был установлен порно-актрисой Лизой Спаркс — она переспала с 919 мужчинами за 24 часа в 2004 году.

25-летняя Блю прославилась после того, как совершила сексуальный марафон со 122 студентами на мексиканском курорте и отправилась в секс-тур по Великобритании.