Бриг под алыми парусами прошел по Неве в Петербурге на празднике выпускников
Бриг «Россия» под алыми парусами прошел по Неве на традиционном празднике выпускников школ «Алые паруса» в Петербурге, сообщает РИА Новости.
Проход по Неве главного символа праздника «Алые паруса» сопровождался водно-пиротехническим шоу.
В этот момент зажглись факелы на Ростральных колоннах.
В Санкт-Петербурге правоохранительные органы выявили и пресекли незаконную продажу билетов на праздник для выпускников «Алые паруса».