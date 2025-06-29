Бриг под алыми парусами прошел по Неве в Петербурге на празднике выпускников Общество сегодня в 01:57

Бриг «Россия» под алыми парусами прошел по Неве на традиционном празднике выпускников школ «Алые паруса» в Петербурге, сообщает РИА Новости.