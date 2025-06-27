Нелегальную продажу билетов на «Алые паруса» пресекли в Петербурге

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы выявили и пресекли незаконную продажу билетов на праздник для выпускников «Алые паруса». По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, мошенники распространяли информацию в соцсетях, предлагая приобрести оригинальные пригласительные на мероприятие за 15 тысяч рублей, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Организаторы схемы выкупали у выпускников оригинальные именные билеты вместе со сканами их паспортов. Затем, используя графический редактор, они заменяли фотографии законных владельцев на снимки покупателей. Сделка оформлялась по предоплате: клиент вносил 5 тысяч рублей на банковскую карту, а оставшуюся сумму передавал при личной встрече в обмен на подделанный билет.

По факту фальсификации официальных документов следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 327 УК РФ. Оперативники быстро установили личности подозреваемых: ими оказались два брата из Сестрорецка. Одному из них 16 лет, другому — 22 года.

МВД России обратило внимание граждан Санкт-Петербурга на то, что приобретение поддельных документов может привести к уголовной ответственности не только для продавца, но и для покупателя. Использование фальшивых пригласительных билетов является не просто нарушением, но и прямым основанием для возбуждения уголовного дела.