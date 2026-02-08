Бренды начали воровать лица моделей и генерировать их фото, чтобы сэкономить

Бренды начали экономить на съемках — они воруют лицо настоящих моделей, а остальное генерируют с помощью нейросети, сообщает SHOT .

С подобной схемой столкнулась московская и питерская модель Ксения. Она снималась для российского бренда два раза в месяц, но в какой-то момент ее перестали звать на съемку. Спустя время Ксения обнаружила в каталоге бренда модельные снимки с безэмоциональным лицом, очень похожим на ее.

Оказалось, что бренд сгенерировал эти снимки: он взял лицо настоящей модели с предыдущих фотосессий, а затем «приделал» к нему тело и одежду с помощью искусственного интеллекта.

Ксения потребовала компанию удалить ИИ-фото с ее лицом, так как она не давала согласия на использование и копирование своей внешности. Представители бренда удалили кадры и извинились.

По данным SHOT, генерацией фото занимаются AI-креаторы, которых нанимают бренды. Один такой человек может заменить целую команду фотографов, ретушеров и моделей. Благодаря их работает бренды экономят в среднем 200-300 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что клиенты салонов красоты начали подделывать чеки об оплате с помощью ИИ. Они предъявляют их на кассе и уходят, не заплатив за услугу.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.