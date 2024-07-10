Брат главы Минобороны РФ высказался об обращении его «американской родни»

Экономист Дмитрий Белоусов, младший брат главы Минобороны РФ Андрея Белоусова, назвал фейком обращение к министру проживающей в США «племянницы» Натальи Вертинской, подчеркнув, что у семьи нет родственников в Штатах, сообщает «Ридус» .

«У нас нет ни родственников Вертинских, ни родственников в Америке. Соответственно, нет и сочетания родственников Вертинских в Америке», — заявил Дмитрий Белоусов.

Ранее в украинских СМИ опубликовали видеозапись с обращением американского блогера Натальи Вертинской, которая называет Андрея Белоусова своим дядей и призывает главу Минобороны РФ как можно скорее завершить СВО на Украине.

При этом несколько украинских изданий выразили сомнение в родстве с Белоусовым и даже в существовании самого блогера из США.

14 мая российский президент Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего вице-премьера Андрея Белоусова министром обороны страны.