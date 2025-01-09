Брат Алсу задолжал Банку Казани 161 млн рублей

У предпринимателя Руслана Сафина, единокровного брата певицы Алсу, обнаружили долг в размере 161 млн рублей перед Банком Казани, сообщает «Бизнес Online» .

Задолженность появилась из-за договора поручительства за кредитные линии в размере 200 млн рублей, открытые столичной IT-компанией «АНсистемс», где доля Сафина составляет 20%. Средства должны были направить на исполнение госконтрактов со структурами мэрии Москвы, но в итоге заказчик расторг их.

В связи с этим московская компания столкнулась с трудностями в погашении долга. Банк Казани отыграл в Московском райсуде свои деньги, но так и не получил их. Кредитная организация планирует тщательно изучить деятельность IT-фирмы, а также оспорить сделки о продаже земельных участков брата Алсу, совершенные за 5 месяцев до его банкротства.

В конце 2023 года Сафина признали банкротом. Общая сумма его долгов — 665 млн рублей.

Ранее певец Лев Лещенко назвал причину развода Алсу и Яна Абрамова. По его словам, семья распалась из-за того, что у супругов исчерпались ресурсы взаимоотношений.