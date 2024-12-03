Лещенко назвал причину развода Алсу и Яна Абрамова

Эстрадный певец Лев Лещенко прокомментировал развод певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова спустя 18 лет брака. Исполнитель заявил, что семья распалась из-за того, что у супругов исчерпались ресурсы взаимоотношений, пишет StarHit .

Лещенко отметил, что знает Алсу с ее девяти лет, видел, как она росла, взрослела, строила карьеру и, конечно, видел личную жизнь певицы. Народный артист РСФСР подчеркнул, что не любит обсуждать подобные темы, но все равно рассказал, почему развелись знаменитые супруги.

«Думаю, настало время, когда Алсу и Яну стало тяжело общаться друг с другом. Я не беру в расчет интриги — кто, с кем… Просто люди исчерпали ресурсы своих взаимоотношений», — пояснил Лещенко.

Певец отметил, что не хочет никого осуждать, но полностью поддерживает Алсу, так как хорошо ее знает. Он рассказал, что исполнительница хита «Все равно» не унывает, а активно работает.

Алсу и Абрамов развелись в августе 2024 года. Трое общих детей остались жить с матерью. После развода певица заявила, что намерена обратиться в суд Лондона с целью добиться раздела имущества.