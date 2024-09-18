Алсу планирует подать иск о разделе имущества с экс-супругом в суд Лондона

Алсу планирует воспользоваться гражданством Великобритании, чтобы разделить имущество, совместно нажитое в браке с Яном Абрамовым. С этой целью она решила подать иск в суд Лондона, сообщает SHOT .

Как отметил адвокат бывшего мужа Алсу Александр Добровинский, у пары есть совместно нажитое имущество, которое оценивается в 10 млрд рублей. В том числе экс-супруги имеют квартиру в Лондоне, дома на Кипре, в США, Франции и Монако.

По словам адвоката, певица поняла, что в России у нее практически нет шансов на раздел имущества. А так как у нее есть гражданство Великобритании, артистка планирует подать в суд именно в Лондоне.

«Конечно, британский суд встанет на сторону своей подданной», — заявил Добровинский.

Впервые о наличии двойного гражданства Алсу призналась в 2004 году. Она объяснила это тем, что с британским паспортом проще путешествовать по миру.

27 августа Алсу официально развелась с супругом Яном Абрамовым. Тот хотел примириться с ней и даже предлагал артистке 2,5 млрд рублей компенсации, но она не согласилась сохранять брак и подала иск о разделе имущества.