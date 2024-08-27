Адвокат Добровинский: дети Алсу останутся жить с матерью

Адвокат Александр Добровинский заявил, что после развода Алсу и Яна Абрамова дети останутся жить с матерью, сообщает «СтарХит» .

Алсу и Ян Абрамов официально развелись. 27 августа состоялось финальное заседание суда по расторжению брака пары.

У певицы и ее экс-супруга есть трое совместных детей: 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 8-летний Рафаэль. Адвокат Александр Добровинский, который первым вышел из зала суда, заявил, что они останутся жить с матерью.

Причем адвокат подчеркнул, что проблем с этим не возникнет, так как Абрамов никогда не станет препятствовать тому, чтобы дети жили с Алсу.

Он также сообщил, что экс-супруг певицы пытался спасти брак и предлагал артистке примириться. Но певица отказалась от продолжения отношений с предпринимателем.