Борт с Благодатным огнем вылетел из Тель-Авива в Москву

Делегация Фонда Андрея Первозванного получила Благодатный огонь и вылетела в Москву из аэропорта Тель-Авива, сообщает пресс-служба фонда.

«Борт с Благодатным огнем вылетел из Тель-Авива в Москву», — говорится в сообщении.

В субботу вечером Благодатный огонь примут представители различных епархий. При этом широкой встречи в столичном аэропорту не предполагается. Затем делегация фонда принесет Благодатный огонь в Храм Христа Спасителя в ходе Патриаршего пасхального богослужения.

Кроме того, лампады с Благодатным огнем будут доставлены в 15 храмов Москвы. Список столичных храмов можно найти по ссылке.

Фонд Андрея Первозванного доставляет Благодатный огонь из Иерусалима в Москву с 2003 года. Накануне делегация Фонда Андрея Первозванного традиционно приняла участие в молитве о мире на Святой Земле, которую возносил Патриарх Иерусалимский Феофил III.

В текущем году православные христиане празднуют Пасху 12 апреля. В 2027 году православное торжество состоится 2 мая.

