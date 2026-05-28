Суд в Кемерове вынес приговор участнице экстремистской ячейки

Кемеровчанка получила 4 года условно за участие в экстремистской организации

В Кемерове суд вынес приговор 38-летней местной жительнице за участие в деятельности запрещенной экстремистской организации. Ей назначили 4 года лишения свободы условно, сообщает Сiбдепо .

По данным пресс-службы Следственного комитета Кузбасса, с 2021 по 2026 год женщина участвовала в работе подпольной структуры, признанной в России экстремистской. Она посещала собрания, обсуждала радикальные взгляды, поддерживала связь с участниками и представлялась активисткой организации при обращении в различные учреждения.

Кроме того, с 2021 по 2022 год она перечисляла деньги на нужды сообщества.

«Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора», — утверждают в СУ СК области.

Незаконную деятельность выявили сотрудники полиции, после чего возбудили уголовное дело. Суд назначил обвиняемой 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и дополнительными ограничениями.

