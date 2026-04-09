Стала известна дата Пасхи в 2027 году

Руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии, священник Владислав Береговой, сообщил о дате празднования Пасхи в 2027 году. По его информации, православное торжество в следующем году состоится 2 мая. В текущем, 2026 году, оно отмечалось 12 апреля, сообщает газета «Известия» .

Береговой пояснил, что принципы вычисления дня главного христианского праздника были закреплены на Первом Вселенском соборе в 325 году. Согласно установленным правилам, Пасху следует праздновать в первый воскресный день после первого весеннего полнолуния, следующего за весенним равноденствием.

По словам священника, на расчет влияет ряд ежегодно меняющихся факторов, ключевым из которых является равноденствие. От этой точки начинается отсчет. Сначала должно произойти первое весеннее полнолуние.

Он также отметил, что на определение даты влияет ее соотношение с иудейским праздником Песах. Православная Пасха должна приходиться после него. Кроме того, учитывается фаза луны.

Священник указал, что именно связь с лунным циклом и применение юлианского календаря приводят к тому, что праздник может выпадать на любой день между 4 апреля и 8 мая.

Дата католической Пасхи, которая рассчитывается по григорианскому календарю, также зависит от лунного цикла и весеннего равноденствия. Часто она не совпадает с православной. Например, в 2026 году католики отметили ее 5 апреля, а в 2027 году праздник назначен на 28 марта.

Ранее, 6 апреля, Владислав Береговой советовал верующим на последней неделе перед Пасхой уделять время посещению богослужений, а не самостоятельному приготовлению куличей. Он рекомендовал приобрести кулич в магазине и обязательно присутствовать на службах Страстной седмицы, особенно в четверг, пятницу и субботу.

