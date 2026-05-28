В Кузбасссе 9-летний мальчик разбился на питбайке

сегодня в 19:01

В селе Камышино Кемеровской области 9-летний мальчик получил тяжелые травмы при столкновении двух питбайков. Родителей детей привлекли к ответственности, сообщает Сiбдепо .

Авария произошла на проселочной дороге в Камышино. Столкнулись два питбайка, которыми управляли подростки 14 и 9 лет. Удар оказался сильным, младший ребенок получил тяжелые травмы и был срочно доставлен в больницу.

«В результате малолетний водитель с черепно мозговой травмой, переломами ног и ушибами госпитализирован», — сообщили в пресс-службе МВД региона.

В полиции уточнили, что питбайки принадлежали родителям подростков, которые разрешили детям кататься. Отцов оштрафовали за передачу управления несовершеннолетним и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.

Кроме того, к ответственности привлекли еще одного подростка, который ехал пассажиром без шлема. Транспортные средства отправили на штрафстоянку.

