Большинство работодателей назвали возраст соискателя проблемой при найме

Возраст остается главным скрытым барьером при трудоустройстве: его отметили 63% компаний в исследовании Работа.ру и СберПодбор за июль 2026 года, сообщает RuNews24.ru .

Опрос охватил более 300 компаний по всей стране. Токсичность кандидатов назвали проблемой 52% работодателей, негативные отзывы с прошлой работы — 48%. При этом 59% компаний ожидают дефицита кадров в массовых и рабочих специальностях.

Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович пояснил: запрет возрастной дискриминации не устранил предубеждений. Работодатели опасаются высоких зарплатных ожиданий, негибкости и нелояльности опытных кандидатов. По оценке экспертов по персоналу, до 90% россиянок старше 45 лет сталкиваются с отказами при трудоустройстве.

«Что делать? Я вижу три вещи. Первое: перестать писать в вакансиях „молодой коллектив”, если вы на самом деле готовы смотреть на навыки. Второе: аудит зарплатных сеток, потому что часто „слишком опытный” означает „слишком дорогой”, и это надо называть вслух. Третье: учить HR-специалистов распознавать эйджизм в себе. Пока 63% компаний честно признаются в предубеждении, никакие законы не помогут», — сказал Якубович.

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