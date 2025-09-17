Спикер Госдумы Максим Иванов заявил, что увеличение ежегодного оплачиваемого отпуска до 35 дней приведет к росту цен и эту меру если и стоит вводить, то только для некоторых категорий граждан. Например, для родителей в многодетных семьях, сообщает Газета.ru .

«Вопрос, очевидно, экономический, требует внимательной оценки. Увеличение срока отпуска повлечет за собой дополнительную нагрузку на предприятия, в том числе на малый бизнес, сферу обслуживания», — сказал депутат.

По его словам, Российская Федерация и без того занимает ведущие позиции в мире по числу нерабочих дней. В текущем году при пятидневной рабочей неделе их насчитывается 118.

На этой неделе депутат Государственной Думы Николай Новичков выступил с предложением увеличить оплачиваемый отпуск с 28 до 35 календарных дней. По его убеждению, данная мера является необходимой, поскольку уровень стресса на рабочем месте существенно возрос.

Кроме того, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что министерство готово изучить данную инициативу в случае ее официального внесения на рассмотрение правительства.