Больше не в Сети: сайты с онлайн-продажами табака будут блокировать с 1 марта

Сайты с онлайн-продажами табака начнут блокировать в России с 1 марта

В РФ с 1 марта без решения суда будут блокировать сайты, на которых продают табачную и никотинсодержащую продукцию, сообщает РИА Новости .

Как уточняется в постановлении правительства страны, этим будет заниматься Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль).

Ведомство сможет блокировать предложения, появляющиеся в Сети, о продаже табака, никотинсодержащей продукции и устройств для его потребления, вейпов и кальянов, розничная реализация которых дистанционно запрещена законом об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма.

Аналогичный подход с 2018 года применяется в стране в отношении информации о дистанционной продаже этилового спирта, алкоголя и спиртосодержащей продукции.

Ранее бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский рассказал, что в 2026 году российский рынок розничной торговли табаком ожидает серьезная трансформация. В палатках и киосках резко снизится ассортимент табачной продукции, что в первую очередь ударит по любителям премиальных и специфических марок.

