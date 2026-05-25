В Россию доставили тело россиянки, погибшей в Южной Осетии

МЧС Южной Осетии транспортировало в Россию тело гражданки РФ Анны Тыц, которая 21 мая упала в горную реку. Об этом заявил замглавы МЧС республики Руслан Санакоев, сообщает ТАСС .

По его словам, на границе тело россиянки передали российским службам в сопровождении представителей посольства РФ.

Специалисты Южной Осетии совместно с российскими коллегами провели необходимые судебно-медицинские экспертизы и процессуальные мероприятия.

Ранее упавшую в реку Лиахва 52-летнюю женщину искали несколько дней. Для розыска привлекали допсилы МВД.

