В Россию доставили тело россиянки, погибшей в Южной Осетии
МЧС Южной Осетии транспортировало в Россию тело гражданки РФ Анны Тыц, которая 21 мая упала в горную реку. Об этом заявил замглавы МЧС республики Руслан Санакоев, сообщает ТАСС.
По его словам, на границе тело россиянки передали российским службам в сопровождении представителей посольства РФ.
Специалисты Южной Осетии совместно с российскими коллегами провели необходимые судебно-медицинские экспертизы и процессуальные мероприятия.
Ранее упавшую в реку Лиахва 52-летнюю женщину искали несколько дней. Для розыска привлекали допсилы МВД.
