Топовые марки сигарет исчезнут из российских табачных магазинов в 2026 году

В 2026 году российский рынок розничной торговли табаком ожидает серьезная трансформация. В нестационарных торговых объектах (палатках и киосках) резко снизится ассортимент табачной продукции, что в первую очередь ударит по любителям премиальных и специфических марок, предупредил бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский в беседе с изданием Газета.ru .

По словам эксперта, текущая экономическая конъюнктура и ужесточение государственного регулирования вынуждают владельцев малого бизнеса пересматривать свою торговлю. Основной причиной оптимизации стала низкая маржинальность при высоких рисках.

По прогнозам специалиста, под сокращение попадут две основные категории товаров: дорогостоящий сегмент (премиум) и нишевые бренды. В первом случае позиции имеют низкую оборачиваемость, что ведет к «замораживанию» оборотных средств предпринимателей, а во втором — теряют выгодность для несетевой разницы.

В 2026 году владельцы торговых точек сделают ставку на ограниченный перечень наиболее востребованных брендов среднего ценового сегмента, которые гарантируют стабильный поток выручки.

Трепольский считает, что сокращение выбора в палатках неизбежно приведет к перераспределению покупательского трафика. Потребители, привыкшие к определенным маркам, будут вынуждены обращаться в крупные торговые сети, супермаркеты или приобретать табак на автозаправках, где за счет объемов закупок ассортимент остается более широким.

Дополнительным фактором давления на малый бизнес выступает возможное введение лицензирования розничных продаж табака. Многие игроки рынка уже рассматривают вариант полного отказа от этой категории товаров, чтобы избежать избыточных регуляторных рисков и дополнительных затрат на легализацию деятельности.

