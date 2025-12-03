Больше 15 тыс: консультант рассказала о налогах на выигрыш в лотерею

Налоговый консультант Ольга Соснина заявила, что сумма налога на выигрыш в лотерею рассчитывается в зависимости от его объема: если человек выиграл меньше 4 тыс. рублей в год, то он ничего не платит, сообщает RuNews24.ru .

«Если человек выиграл три раза по 2 тыс. рублей, то сумма налога составит: (2000*3)-4000 = 2000 *13% ‎ = 260 рублей», — сказала эксперт.

Если размер полученного приза находится в диапазоне от 4 тыс. до 15 тыс. рублей, расчет налогового сбора производится следующим образом: из величины выигрыша отнимается сумма в 4000, а затем полученная разница умножается на налоговую ставку в 13%.

В то же время, если сумма выигрыша в лотерейном розыгрыше превышает 15 тыс. рублей, ответственность за вычисление и удержание налога возлагается на устроителя лотереи. В этом варианте победитель получает сумму выигрыша уже с учетом вычета налогового сбора. В таком случае представлять какие-либо декларации не требуется.

